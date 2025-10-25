Мартин Димитров: Правителството харчи като луд с картечница

Мая Иванова. Кадър: БНТ

Правителството харчи като луд с картечница! Това мнение изрази днес Мартин Димитров от ПП-ДБ пред Мая Костадинова в предаването й „Говори сега“ по БНТ.

Според него неслучайно има такъв ръст на разходите. Категоричен е, че такъв ръст на дълга не е имало никога в новата българска история.

Затова го наричам крайно левичарство! Никой не е харчил по тоя начин в новата български история, никой друг освен тях. Това е негативен рекорд история на България, обясни той.

Според Мартин Димитров ГЕРБ са се променили. Причината за това, той вижда в новите кредити, които взима правителството.

Бяха с десни ценности, десни политики, вече имаме ново левичарско начало на цялото правителство. Това включва и ГЕРБ, и ДПС. Левичарството се изразява в огромни заеми, в изпуснат дефицит и това е голям проблем, каза още той.

