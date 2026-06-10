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Мартин Димитров: Радев върви по пътя на Орбан и вреди на българския оръжеен износ

10.06.2026 / 22:15 1

Кадър Нова Нюз, архив

Оръжията за Украйна и дупката в бюджета – две теми, които разтърсиха политиката тази седмица.

"Изказването за оръжията за Украйна е сериозна политическа грешка и гаф. Поставя България във все по-изолационна позиция в ЕС. Радев върви в посоката на Орбан. Обезцени всичко, направено до момента и омаловажи важен български бизнес - износа на оръжие", заяви депутатът от "Демократична България" Мартин Димитров в "Денят ON AIR".

Според него него има голям европейски консенсус - агресорът трябва да бъде спрян, за да не нападне следващата жертва.

"Радев в тази ситуация трябваше да замълчи. Можем да видим примера на Виктор Орбан - подобните му действия се отразиха лошо на унгарската икономика. Цялото му управление започна да дърпа Унгария назад. Днес искат 3,8 млрд. евро, утре може и още да искат. Не казват колко ще е общият дълг. Гълъб Донев трябва да даде сметката за тези 7,4% дефицит. Това не прилича на сериозен финансов министър", допълни Димитров за Bulgaria ON AIR.

Събрали са се екипите на ГЕРБ и "Прогресивна България" и сега заедно управляват Министерството на финансите, убеден е той.

"ПБ няма право да казва как някаква катастрофа е настъпила. Ситуацията е решима. Въпросът е дали искат да я решат. Когато ГЕРБ говореха за 18 млрд. лева дупка, това са 9 млрд. евро. Дупката в момента също е толкова. Като става дума за национален дефицит няма какво да се крие", коментира гостът. "ЕС вместо да гледа, че Европа изостава като конкурентност, иска да увеличи данъците, където има по-конкурентни пазари. Много грешна позиция", допълни Димитров.

По думите му България си създава сама инфлация като има голям дефицит, взима заем и го налива в икономиката, пише novini.bg.

"Първата работа на държавата е самата тя да не създава инфлация. КЗК ще може да глобява с до 10% от оборота. Това вместо да намали цените има опасност да ги увеличи. Не виждам разграждане на досегашния модел", посочи депутатът от ДБ.

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Коментари
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kjk (преди 7 минути)
Рейтинг: 214172 | Одобрение: 21527
Тая война колкото по-рано свърши,Украйна по-малко територия ще загуби,не им увряха главите на еврогейтаците!!!Европа няма да я допуснат до масата на преговорите с тая нейна политика за въоръжаване на Украйна!!!Най-много да получи някой Орешник по фабриките за дронове на територията на ЕС,не им ли стана ясно че член5 дори не може да ги спаси???

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