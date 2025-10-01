Мартин Димитров: Слава Богу, това не зависи от правителството

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

ко зависеше от това правителство и от този бюджет нямаше да влезем в еврозоната. Но Слава Богу не зависи. Има опасност да има процедура за свръхдефицит.

Това коментира в ефира на БНТ Мартин Димитров от ДБ.

Фискалният съвет говори за 5,1% дефицит, ако бъдат продължени досегашните политики Те отчитат, че правителството нарочно забавя публикуването на данни. Но 5,1% дефицит е наистина изпуснат и пробит бюджет. И много сериозен проблем, коментира той.

И аз се надявах, че сега като се вижда, че публичните разходи са на червено и това им се казва от всички анализатори, да бъдат взети коригиращи мерки веднага. Но вместо това правителството, за наше изумление, тръгна с бензин да гори пожара като предложиха 5,5 милиарда лева допълнителни разходи, които да бъдат харчени през ББР и Българския енергиен холдинг, които няма да бъдат броени в дефицита. Това е т.нар. харчене под черта, което е хитруване, заобикаляне, обясни Димитров.

Според него трябва да бъде направено всичко възможно данъците и осигуровките да не се увеличават. А това правителството "вече го готви". Това е обществена тайна, заяви той.

Очевидно е, че управляващите от една страна не публикуват данни, от друга страна не представят бюджет. Когато има такива огромни неоправдани разходи накрая става румънски сценарий от последните години. Или в по-лош вариант гръцки сценарий. Всички тези проблеми са проблеми на правителството. Нямат нищо общо с еврозоната и дори напротив еврозоната и влизането в нея ще донесе стабилност, посочи той.

Друга грешка според депутата е, че се взима рекорден дълг, който не е взиман в новата история на България. Вече са взети 17 милиарда нови заеми, заяви той. Нямаш право да издъниш така бюджета в една нормална година, категоричен беше Димитров.

