Мартин Димитров: Тепърва ще има увеличение на данъците

кадър: Bulgaria ON AIR

Народните представители приеха Бюджет 2026 да влезе за разглеждане в пленарната зала.

"Трябва да се чуят критиките, които идват от нас, от бизнеса. Неучастието на Фискалния съвет, това не се е случвало, критиките на всички независими анализатори. Става въпрос за омагьосан левичарски кръг. Вдигат разходите рекордно. Това води след себе си вдигане на данъците", коментира депутатът от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ) Мартин Димитров в предаването "Денят ON AIR".

Ако не се коригира избухващата разходна част, тепърва ще има увеличение на данъците, смята гостът.

"Казват, че е единственият възможен. Това е икономически и финансово не е вярно. Икономически и финансово този бюджет е един от най-вредните възможни. Ако няма огромно нарастване на разходите, очевидно не могат да управляват заедно, ако всеки няма част от тези избухнали разходи", анализира Димитров пред Bulgaria ON AIR.

Според депутата ще бъде все по-трудно с счетоводни хватки да се овладява дефицитът.

"Растежът на разходите е невиждан. Растежът на данъчно-осигурителната тежест е най-големият в последните 20 години. Счетоводно това много трудно ще се коригира", категоричен е Димитров.

По думите му има трайно незаети бройки в администрацията и не само, а в целия държавен сектор.

"Внесохме законопроекти по всяка една такава тема. Имаме конкретен законопроект за ограничаване на бонусите. Имаме конкретен законопроект за това всички болници да правят търгове, когато ползват ресурс от Здравната каса", напомни още Димитров."В Закона за особения управител, който ние въведохме, едно от условията, които записахме - първо да бъде до трима души, за да има хора с различна компетентност, второ - трябва да разбира от петролен сектор. Трябваше да има специални критерии, да бъдат потърсени хора с нужната компетентност", обясни депутатът от ПП-ДБ.

Димитров коментира и новината, че руската "Лукойл" води преговори за продажбата на "Нефтохим".

"Националният интерес на България е, ако купувач на българската част на "Лукойл" бъде някоя световна западна компания. Това е доброто решение. Липса националният план на българското правителство", подчерта той.

