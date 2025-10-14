Мартин Карбовски: MTV умира на 31.12.2025-та. Сбогом на свободните деца

Кадър Ютуб

Мартин Карбовски написа тъжен пост за края на МТВ.

MTV умира на 31.12.2025-та. Сбогом на свободните деца, които 44 години правеха музика, толкова много като никога досега и толкова хубава - като никога в бъдеще.

Коментарите са в тон с поста му:

Хубавата музика и хубавите филми приключиха в края на 20 век,четвърт век по-късно и авторите и певците и актьорите,които още мърдат по земята са на изпроводяк,другите са вече горе.Съвсем естествен ход на историята.

MTV си сврши работата, излъга милиони източно европейци... Сега ЦРУ вече няма полза от медията и тя заминава на бунището на историята.

А дано и САЩ като МТV да даде фира! Стискам палци!

Телевизията като концепция умря. Ще ми е жал за Дискавъри.

Кажеш ли MTV едно време, беше все едно говориш за извънземни.. а съм на 33 години, сметни още отпреди 22 -23 години откакто аз помня само.

За съжаление в последните 21 години нищо интересно не изллъчваха.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!