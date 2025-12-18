Мартин Макдауъл: Българските F-16 ще укрепят сигурността в Черноморския регион

Булфото

Временният посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл присъства на официалната церемония по връчването на осем изтребителя F-16, предаде БГНЕС.

Първите осем изтребителя F-16 Block 70 за българските Военновъздушни сили бяха официално представени днес. Самолетите вече са с отличителните знаци на българската армия и с националния трикольор, а страната ни навлиза в нов етап от модернизацията на военната си авиация.

В речта си Макдауъл описа събитието като исторически момент за България.

„За мен е привилегия да бъда днес с вас, за да отбележим този наистина преобразуващ момент за България“, каза той и добави, че „понякога имаме късмета да осъзнаем, че сме свидетели на исторически момент, и днес е един от тези дни – окончателното пристигане на първата партида от вашите самолети F-16“.

Той заяви, че тази стъпка „решително укрепва сигурността и стабилността в Черноморския регион“ и символизира партньорството в областта на отбраната между България и САЩ, както и ангажимента на Вашингтон към сигурността на България и колективната отбрана на НАТО.

Макдауъл подчерта, че F-16 ще позволят на българските въздушни сили да действат по-ефективно със съюзническите сили и, преди всичко, ще подобрят защитата на въздушното пространство на страната.

„Най-важното е, че този важен момент в отбранителните ви способности ще гарантира безопасността и сигурността на българското въздушно пространство“, подчерта той.

Посланикът изтъкна и предстоящи проекти в областта на отбраната, като отбеляза, че през 2026 г. първите бронирани машини ще пристигнат в България и ще бъдат сглобени на място. Той каза, че в съоръжението ще се съхраняват не само български машини, но и такива на съюзническите страни в региона.

Заедно с втората партида изтребители F-16, тези проекти представляват „най-голямата модернизация на отбраната в историята на България“, каза още Макдауъл.

Изтребителите F-16, представени днес, са част от първия транш и включват шест едноместни и два двуместни самолета. Всеки от тях е с дължина около 15 метра, максимална скорост до 2414 километра в час и таван на полета над 15 000 метра.

Вече е изградена и напълно подготвена базата за поддръжка на американските машини в България. За първи път българското въздушно пространство ще бъде защитавано от изтребители от западен тип, различни от използваните досега съветски модели.

По време на събитието беше отбелязано, че България реализира и други ключови отбранителни проекти съвместно със САЩ, сред които и очакваната доставка на бойните машини „Страйкър“, предаде бТВ.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!