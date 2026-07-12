Мартин Велев загина точно 19 години след покушението срещу баща му Манол Велев

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На 11 юли, се навършват точно 19 години от емблематичното покушение срещу бизнесмена Манол Велев в центъра на София, като по ирония на съдбата ден по-рано през 2026 г. при инцидент в Гърция загина и неговият син Мартин. Стрелбата от 2007 година остави предприемача в кома за дълги години и прекъсна амбициозните му планове да превърне футболния клуб Академик (София) в доминираща сила, припомня Plovdiv24.bg.

Покушението в центъра на София

На 11 юли 2007 година, малко преди 11:00 часа, председателят на бизнес клуб "Възраждане“ и съветник на тогавашния президент Георги Първанов, Манол Велев, е прострелян в главата. Покушението срещу съпруга на тогавашния председател на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева е извършено пред входа на кооперация на улица “Мизия“ 3, където се намира неговият офис. От пресцентъра на МВР тогава съобщават, че според събраните данни неизвестен мъж е причакал жертвата в кооперацията, стрелял е и е изчезнал в неизвестна посока.

Дългата кома и обвиненията в публичното пространство

След стрелбата Велев остава в кома до кончината си на 25 март 2022 година. Преди неговата смърт бившите бизнес партньори на хазартния бос Васил Божков – Цветомир и Боян Найденови, споделят в интервю, че Божков им е признал, че е поръчал убийството на Велев. Впоследствие самият Васил Божков отрича това твърдение в друго интервю за журналиста Генка Шикерова.

Пропуснатият шанс за Академик (София)

По време на стрелбата Манол Велев е президент на футболния клуб Академик (София) и предприема сериозни стъпки за възраждането на "студентите“. В тесен кръг той споделя намерения за солидни инвестиции, с които да превърне отбора в доминант на домашната сцена и да постигне пробив в Европа – планове, които клубът пропуска да реализира след инцидента.

Новата трагедия със сина му в Гърция

По ирония на съдбата, 19 години по-късно – на 10 юли 2026 година, този свят напуска и синът му Мартин Велев. Той е загубил равновесие при висока скорост и е паднал във водата, удряйки фатално главата си в Порто Елеа на полуостров Халкидики. Въпреки незабавните спасителни действия от свидетели и пристигналите спешни екипи, неговият живот не е спасен, а местните власти водят официално разследване за точните причини за инцидента и настъпилата смърт.

Редактор "Екип на Петел",

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