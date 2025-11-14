Мартин Владимиров: Спецов е странен избор за „Лукойл”

кадър Нова телевизи

редактор Веселин Златков

Румен Спецов е странен избор за особен управител на „Лукойл” , той няма опита, който се изисква, но е работил много с компанията за промяна на начина, по който тя плаща данъците си. Това коментира по Нова телевизия енергийният експерт от Центъра за изследване на демокрацията Мартин Владимиров. По негово мнение, изборът на държавата изглежда координиран с „Лукойл”.

Експертът допълни, че Спецов е бил „въвлечен” в оперативното управление на компанията и е близък с нея професионално. Според него сега той ще поеме управлението на сметките ѝ и трябва веднага да провери доставките за следващите месеци.

Владимиров каза също, че задачата на особения директор е да работи за продажбата на активите на „Лукойл” и на всяка цена да избегне арбитраж с Русия, какъвто ще има, ако рафинерията се национализира.

