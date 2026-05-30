Мартин Захариев: Дара направи най-големия пробив в българската поп културна музика за всички времена

Кадър БНТ

Икономическият принос от домакинството на България на "Евровизия", измерен в пари, ще е едно към пет по отношение на вложените средства. България има капацитет да организира събитието. Това заяви заместник-председателят на Националния борд по туризъм Мартин Захариев в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

"DARA направи най-големия пробив в българската поп културна музика за всички времена. Aбсолютно взе на абордаж световните музикални класации извън това, което ще се случи догодина", изтъкна той.

"Ние имаме целия капацитет - технологичен, логистичен, леглова база, гостоприемство, прекрасни храни, вина. Ние ще направим истинска фиеста, Европа ще говори за България, "Eвровизия" като новата дестинация на този континент", изрази увереността си той, пише novini.bg.

