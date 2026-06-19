Мартин Златев: След 5 юли Варна може да остане със старата фирма за сметосъбиране

Снимка: Булфото, архив

За риск от усложнения след изтичането на действащия договор за сметосъбиране предупреди в ефира на Радио Варна Мартин Златев, председател на комисията "Благоустройство и комунални дейности" към Общинския съвет във Варна. Договорът с настоящата фирма изтича на 5 юли, а процедурата за обществената поръчка е обжалвана от една от фирмите участници.

Според Златев подобен риск е трябвало да бъде предвиден от общинската администрация на по-ранен етап. Той прогнозира, че най-вероятният развой на събитията е Общината да подпише анекс към сегашния изпълнител на услугата - след 5 юли старата фирма да продължи да се грижи за сметосъбирането и сметоизвозването на Варна. Периодът на анекса е 6 месеца, поясни той.

Мартин Златев изрази притеснение относно техническите възможности на настояващата фирма и факта, че тя ще изпълнява задълженията си без подобренията, които е трябвало да бъдат постигнати чрез новата обществена поръчка. Настоящата фирма, поясни Златев, разполага със стари автомобили, част от които често са в сервиз. В новата обществена поръчка е заложено изискването за 15 нови специализирани автомобила, подчерта още той.

Златев посочи, че още през ноември представители на администрацията са уверявали, че обществената поръчка е в заключителна фаза. Реалното подаване на документите обаче е станало едва през месец май, информира той. Според него остава неясно какво е наложило близо петмесечно забавяне.

Обществената поръчка е спряна на 11 юни, на 19-ия ден от процедурата по обжалване. И Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе, едва ли ще стане толкова бързо, най-вероятно ще има някакъв удължителен период, подчерта Мартин Златев. От декември до май месец една готова обществена поръчка трябваше да се качи официално на страницата, заяви още той. Златев изрази мнение, че "не може 5 месеца обществената поръчка да стои на бюрото на кмета и тя и да не бъде пусната". Не е ли провал на обществената поръчка това голямо забавяне, попита още той.

Председателят на комисията "Благоустройство и комунални дейности" отправи критики към кмета на Варна Благомир Коцев, който, по думите му, носи отговорността за този проблем. Златев попита защо Коцев е избрал участието си във форума на Националното сдружение на общините в столицата пред изслушването в ресорната комисия вчера.

Редактор "Екип на Петел",

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