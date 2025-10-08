Марто Елвиса и Йоана с първа официална поява: Заедно сме си

кадър YouTube/„Надкаст”

редактор Веселин Златков

Собственикът на заведения и риалити звезда Матрин Елвиса и уж бившето му гадже Йоана, създала истинска драма, след като го преследва в „Ергенът”, отново са заедно. Това обявиха самите те, след като се появиха заедно в „Надкаст” с Неделчо и Туджаров в YouTube.

Това ни е първа публична проява, да е ясно, че сме си заедно и да не се пишат глупости, заяви Марто.

Той разказа, че е бил много ядосан на Йоана за появата ѝ в „Ергенът”, но след епилога на предавано, преосмислил много неща и решил, че тя е най-искрената му любов.

„Трябва да призная, че това, което ѝ причиних не беше никак хубаво”, призна бизнесменът.

„Меко казано”, отвърна му Йоана с пронизващ поглед. Тя все пак призна, че му е простила.

„Ама то такъв мъж изтърва ли се?! То „Ергенът”, то „Игри на волата”...”, започна да се перчи Мартин.

„Не, ти разбра, че такава жена не се изпуска”, прекъсна го Йоана.

Марто разкри също, че са му звънели от „Третърс", но той е отказал да участва в първия сезон. Той призна, че е очаквал да изпадне в „синдрома на Жорката" и бързо да изгори. Елвиса обаче призна, че се изкушава да влезе във втория сезон.

