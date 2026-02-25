Марто Елвиса за ергена Марин: Говори колко много чете, а не знае кой е написал "Дон Кихот"

Редактор: Недко Петров

Стопкадри бТВ

Марто Елвиса критикува остро един от ергените в романтичното риалити в Шри Ланка. Поводът беше провалът на Марин на теста за интелигентност снощи. Варненецът каза, че Алеко Константинов, а не Мигел де Сервантес е автор на романа „Дон Кихот“.

Аз по принцип защитавам ергените, но не мога да скрия критиката си към Марин. Не може във всеки един епизод да говориш колко много знаеш, колко много четеш. Във визитката да имаш книга, на първата среща да говориш за книга, на втората за книга. После на срещата с Руми говореше за Робърт Стърнбърг и трите етапа на любовта, за Ерос, Филия и Агапе, и в един момент те питат кой е написал „Дон Кихот“, и ти казваш Алеко Константинов. Марински, извинявай приятелю, обаче това беше много фалшиво, изригна Марто.

Имам чувство, че ги е наизустил и преди всяка среща отива и си разказва това, което я научил, но тук го хванахме неподготвен. Ако Стоян и Крис бяха сбъркали, нямаше въобще даже да кажа нещо. Но човекът, който всеки епизод цитира някакви автори и колко много чете, явно иска да излезе от образа на Аполон, който не е много умен. Явно иска да бъде хем най-умния, хем най-красивия, добави в „Преди обед“ Елвиса.

Коренно различно мнение обаче изрази Тита, която защити Марин.

Като цяло аз нямам лоши впечатления от него. Добри разсъждения прави, интелигентно момче е, но просто наистина сега с това произведение... Но иначе е умен, да не му лепваме етикет, че не е. Човешко е да не знае, коментира певицата.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!