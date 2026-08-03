Мъртви делфини стоят с дни на плажа край Шабла

кадър: Нова тв

Неприятна гледка посрещна туристите на плажа в Шабла през изминалия уикенд. Мъртви делфини останаха на брега с дни, въпреки подадените сигнали до институциите.

Сред неприятно изненаданите от гледката е и румънско семейство, дошло на почивка с малко дете. В ефира на Нова телевизия мъжът разказва, че веднага подал сигнал на телефон 112, но по думите му никой не реагирал. Той поставя под въпрос дали ще се върне отново на море у нас.

„Никой не прибира мъртвите животни. Звъннахме, за да подадем сигнал още вчера. Казаха ни, че знаят за тях и някой ще дойде да ги вземе, но те все още стоят тук“, разказва Михай.

Последвала проверка и от Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна.

„Делфинът в никакъв случай не трябва да се пипа и да се мести. Наш експерт е обходил цялата ивица на общината. Установени са общо четири мъртви бозайника. Освен двата на плажа в Шабла, са намерени още два в силно разложено състояние. Едното тяло е почти мумифицирано. Обяснението е, че предходния ден морето е било доста бурно и телата са били изхвърлени на брега. На тях вече са снети биометричните данни, описани са, установено е, че са в напреднала фаза на разлагане и няма следи от човешка намеса, която да е довела до смъртта им. Оттук нататък общината ще предприеме действия по премахването и обезвреждането им съгласно ветеринарномедицинските изисквания“, коментира Санял Кръстева от РИОСВ-Варна.

От началото на лятото сигналите за изхвърлени на брега делфини по българското Черноморие се увеличават, а туристите очакват бърза реакция, за да не остават подобни гледки на плажа.

Редактор "Екип на Петел",

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