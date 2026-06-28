Мъртво бебе делфин изхвърли морето на брега на плаж край Варна

Снимка: Читател на Петел

Мъртво бебе делфин изхвърли морето на брега на плаж Паша дере край Варна. Това съобщи читател на Петел.

По делфина има следи от рибарски мрежи, добавя още той.

Подаден е сигнал към РИОСВ.

Междувременно по-рано днес плажуващи се радваха на компанията на малко делфинче на плажа във Варна. В социалната мрежа има коментари, че най-вероятно делфинчето има здравословен проблем, за да излезе толкова близо до брега. Според очевидци е имало рана на гърба на делфинчето.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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