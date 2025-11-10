реклама

Мъртво пияни чужденци вилняха посреднощ във Варна

10.11.2025 / 09:53 0

Пиксабей

Силно подпийнали чуждестранни граждани - на 25 и 35 години са задържани за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Срещу мъжете е образувано досъдебно производство за увреждане на стъклопакет и алуминиева рамка, вчера – четири часа след полунощ, посочват от полицията.

 

