Мъртво пияни чужденци вилняха посреднощ във Варна

Силно подпийнали чуждестранни граждани - на 25 и 35 години са задържани за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна.

Срещу мъжете е образувано досъдебно производство за увреждане на стъклопакет и алуминиева рамка, вчера – четири часа след полунощ, посочват от полицията.

