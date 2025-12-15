Масажист изнасилил четири жени и един мъж, след като ги примамил с купони за отстъпка
Снимка Пиксабей
В Нидерландия масажист изнасилил пет клиенти, след като ги примамил с отстъпки, пише NL Times, цитирани от БТВ.
Инцидентът е станал в масажен салон. Предварителните обвинения сочат, че 47-годишният масажист е изнасилил петима между края на август и началото на декември - четири жени и един мъж на възраст между 25 и 44 години.
Някои от жертвите са се свързали със салона след кампания в социалните медии.
Заподозреният е арестуван и е в ареста, където е разпитван.
На жертвите е предложена необходимата подкрепа, а специалисти по сексуални престъпления ще продължат разследването.
