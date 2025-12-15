Масажист изнасилил четири жени и един мъж, след като ги примамил с купони за отстъпка

Снимка Пиксабей

В Нидерландия масажист изнасилил пет клиенти, след като ги примамил с отстъпки, пише NL Times, цитирани от БТВ.

Инцидентът е станал в масажен салон. Предварителните обвинения сочат, че 47-годишният масажист е изнасилил петима между края на август и началото на декември - четири жени и един мъж на възраст между 25 и 44 години.

Някои от жертвите са се свързали със салона след кампания в социалните медии.

Заподозреният е арестуван и е в ареста, където е разпитван.

На жертвите е предложена необходимата подкрепа, а специалисти по сексуални престъпления ще продължат разследването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!