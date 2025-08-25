Мащабна евакуация във Виетнам заради тайфун
Пиксабей
Мащабна евакуация предприеха властите във Виетнам заради тайфуна Каджики. Над 150 000 домакинства или близо 600 000 души са призовани да напуснат домовете си в очакване на стихията, която се очаква да донесе проливни валежи и да предизвика наводнения. Затворени са летища и училища в четири провинции в Централен Виетнам.
Тайфунът Каджики, който e най-мощната буря досега през тази година, се очаква да достигне сушата днес следобед, с пориви на вятъра от 170 км/ч., предаде Нова тв.
С дългата си брегова линия, обърната към Южнокитайско море, Виетнам е податлив на бури, които често са смъртоносни и предизвикват опасни наводнения и кални свлачища.
