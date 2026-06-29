Мащабна ревизия на държавните финанси: Три ключови одита влизат в парламента

Булфото

Управляващите внесоха в Народното събрание три проекта за възлагане на одит на Сметната палата, това заявиха на специален брифинг в парламента от "Прогресивна България". Одитът ще е за периода 2020 - 2026 г.

"Ние поехме предизборен ангажимент към гражданите да направим пълна фискална инвентаризация и да започнем на чисто, за да знаем на какъв фундамент стъпваме, за да можем да градим по-стабилна икономическа политика. В изпълнение на това обещание в петък, 26 юни, ние внесохме в деловодството на Народното събрание три проекта за решение за възлагане на одити на Сметната палата. Това цели да демонстрира, че ние залагаме преди всичко на институционален, оперативен и професионален подход, вместо да правим временни комисии, които имат основно пиар ефект. В случая целим да възложим реална проверка за състоянието на държаните финанси в няколко ключови сфери на един независим, професионален орган, какъвто е Сметната палата", обясни депутатът от „Прогресивна България” (ПБ) и председател на парламентарната Комисия по бюджет и финанси Константин Проданов, цитиран от "Дарик".

Стефан Белчев от ПБ уточни в детайли за всеки един от предложените одити.

► Първият одит е на консолидираната фискална програма в Министерство на финансите.

"Основната цел е оценка на натрупания дългосрочен ефект от нормативните промени върху приходите, разходите и бюджетното салдо. Ще бъде направен обективен и детайлен анализ на разходите за персонал, автоматичните индексации, капиталовите разходи и решенията за увеличение на админастрацията. Ще се провери и защо приходните политики не са успели очевидно да компенсират разходите", обясни Белчев.

► Вторият одит е на бюджета на Националното обществено осигуряване (ДОО). "Целта е да се направи прецизен анализ на стабилността на осигурителната ни система, да се види къде са неефективностите и как дая направим устойчива. Този одит не цели да ощетява никого, да отнеме или замрази каквото и да е било, цели ревизия на това, което се е случило в пенсионната система, без да нарушаваме никакви права и да върнем нормалността", допълни той.

► Третият одит е на финансовото управление на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). "Тук целим да изсветлим скритите дефицити, като възложеният на Сметната палата одит трябва да провери наличието на извършени и сертифицирани дейности по ремонти и строителство, които не са отразени в отчетността на АПИ. Имаме сериозни опасения и съмнения за системна практика за отлгането на признаване на разходи и прехвърлянето им за следващи години. Ние искаме и настояваме да разберем какъв е истинският размер на неотчетените задължения към държавата, към изпълнителите и изкривяват ли те реалното финансово състояние на Агенцията", каза Стефан Белчев и допълни: "За нас би бил много интересен фактът дали тези сертификати, не фактури, а сертификати за свършена работа, имат счетоводно отражение в АПИ. Защото ако нямат, това е директно нарушаване на Закона за счетоводството".

"Не можем да излекуваме финансите на България, ако крием симптомите. Времето за замитане на проблемите под килима приключи. Тези три одита ще ни дадат база, върху, която да изградим една стабилна, честна и гарантираща доходите на гражданите финансова рамка", зарекоха се депутатите от "Прогресивна България".

Редактор "Екип на Петел",

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