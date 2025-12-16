Мащабна спецакция срещу пране на пари в София: Иззети са 400 000 евро и множество ценности

Снимка: Булфото

Под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура (СГП) днес беше проведена специализирана операция по линия на организираната престъпност за пране на пари, съобщава bTV. В акцията участваха Националната следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Национална полиция“ – МВР (ГДНП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС). Това съобщиха от Софийска градска прокуратура.

Досъдебното производство е образувано с постановление на наблюдаващ прокурор от СГП на 15 ноември 2024 г. Действията по събиране и проверка на доказателствата се извършват от НСлС. Разследването е насочено към установяване на дейността на организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари, придобити от трафик и търговия с наркотични вещества.

В хода на операцията, след предварително разрешение от Софийски градски съд, на територията на столицата са извършени претърсвания и изземвания в осем апартамента и търговски обекта. В резултат на процесуално-следствените действия са иззети множество веществени доказателства, сред които мобилни устройства, документи за собственост на недвижими имоти, голям брой ценности на висока стойност, както и значителни парични суми в български лева и щатски долари. Открити и иззети са и 400 000 евро в брой.

Разследването по случая продължава под ръководството и надзора на Софийска градска прокуратура. От институциите не се съобщават допълнителни подробности на този етап с оглед запазване на интересите на разследването.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!