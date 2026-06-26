Мащабна спецакция в Несебър, арестувани са държавни шефове

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Мащабна специализирана полицейска акция на ОДМВР-Бургас тече с пълна сила от два часа на територията на Несебър, научи Флагман.бг от свои отлично информирани източници.

По наша информация при светкавичния удар на криминалистите вече са закопчани няколко души. Според различни източници - от двама до петима. Те са арестувани в с. Кошарица, както и в Несебър. Официално потвърждение се очаква в следващите часове, а от МВР запазват мълчание, тъй като операцията продължава.

Шокът в морската община е пълен, тъй като сред задържаните има държавни служители. Според непотвърдена информация с белезници, са ръководителят и заместник-ръководителят на местното районно звено на ключова държавната служба.

Публична тайна е, че става въпрос за изключително влиятелни фигури на местно ниво. Според първоначални данни от разследването, в курортния град в момента се провежда безпрецедентна по мащабите си операция срещу корупцията. Изземват се и документи от държавното дружество.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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