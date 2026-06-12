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Мащабни акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране в страната

12.06.2026 / 09:12 1

Снимка: Булфото, архив

Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанция на "Асеновградско шосе", предава Нова телевизия. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото. 

От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР.

През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътна безопасност. Една от основните цели на проверките е била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя. 

От ръководството на местната "Пътна полиция" обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушат правилата за движение.

През зимните месеци сериозен проблем остават и подземните паркинги на големите търговски центрове в Бургас, които често се превръщат в арена за дрифтове. След множество подадени сигнали от граждани и съставени актове от страна на органите на реда, ситуацията там вече е успокоена. Разширеното видеонаблюдение и засиленото полицейско присъствие са дали своя ефект и към момента нови опити за автохулиганство в моловете липсват.

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Коментари
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... (преди 1 час)
Рейтинг: 31796 | Одобрение: 8521
Теаи работи с акции не се оправят. Ако се замислим, ако дори НАП си свърши работата катастрофите ще намалеят драстично. Но тези безработби младежи с коли за по 100 бона се отчитат на по-високи инстанции от нап за съжаление.

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