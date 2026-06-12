Мащабни акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране в страната

Снимка: Булфото, архив

Продължават мащабните акции на МВР срещу гонките и опасното шофиране. Първите проверки са били на територията на Пазарджик и Пловдив. След информация в социалните мрежи за събиране на собственици на спортни автомобили и мотори, полицаите блокирали около бензиностанция на "Асеновградско шосе", предава Нова телевизия. Проверени са 94 мотора, 11 автомобила и 107 души, които са били на мястото.

От началото на тази година в Бургаска област са засечени 16 организирани автомобилни гонки. Заради нарушенията контролът в рисковите участъци е сериозно засилен, съобщават от МВР.

През изминалата нощ на територията на цялата област се е провела мащабна специализирана акция за пътна безопасност. Една от основните цели на проверките е била именно превенцията срещу незаконните състезания на пътя.

От ръководството на местната "Пътна полиция" обясняват, че гонките най-често се случват на входовете и изходите на населените места. Недисциплинираните шофьори обикновено избират улици и булеварди с две или повече ленти в една посока, където лесно се изкушават да нарушат правилата за движение.

През зимните месеци сериозен проблем остават и подземните паркинги на големите търговски центрове в Бургас, които често се превръщат в арена за дрифтове. След множество подадени сигнали от граждани и съставени актове от страна на органите на реда, ситуацията там вече е успокоена. Разширеното видеонаблюдение и засиленото полицейско присъствие са дали своя ефект и към момента нови опити за автохулиганство в моловете липсват.

Редактор "Екип на Петел",

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