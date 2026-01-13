Мащабни ремонти блокираха въздушния транспорт до гръцки острови

Пиксабей

Летищата на два от най-популярните гръцки острови – Корфу (Ioannis Kapodistrias) и Санторини (Thira) временно преустановяват полети поради мащабни ремонтни дейности на пистите.

На остров Корфу летището е напълно затворено за търговски полети от 12 януари до 26.01. Обслужват се единствено спешни медицински полети и хеликоптери при операции за търсене и спасяване на животи.

На летището в Санторини също се извършва цялостно обновяване на настилката на пистата и модернизация на критичната инфраструктура. То остава затворено до 19 януари, предаде Нова телевизия.

Тъй като въздушната връзка е прекъсната, единственият начин за достигане до тези острови в момента е чрез ферибот. Пътуващите от Атина могат да използват пристанището на Пирея за Санторини и Игуменица за Корфу.

