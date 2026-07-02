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Мащабни руски удари с ракети и дронове по Киев след нареждането на Путин да бъде превзет града

02.07.2026 / 09:39 1

кадър: бТВ

Руските сили са извършили мащабна атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през нощта, убивайки най-малко 10 души, съобщават официални лица, цитирани от световните агенции.

Атаката идва след информацията от главнокомандващия на Украйна Александър Сирски, че руският президент Владимир Путин е наредил на военните си да намерят начин за превземане на столицата на Украйна, предаде бТВ.

Няколко квартала в Киев са евакуирани, след като руски удари са разтърсили сгради в целия град.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че до момента са потвърдени най-малко 10 смъртни случая, като броят на жертвите нараства.

Децата са сред значителния брой жертви, заяви Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев.

„Врагът отново умишлено атакува жилищни райони и убива цивилни“, каза той рано в четвъртък.

Медии в Киев определят нощната атака като една „от най-тежките от началото на войната“.

Руското министерство на отбраната твърди, че е атакувало енергийни съоръжения в отговор на неотдавнашните украински удари.

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Коментари
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Горан (преди 33 минути)
Рейтинг: 16040 | Одобрение: -5705
путин наредил да се превземе града, ще ми превземе оная работа, я да се изкажат дежурните олигуфрени по въпроса, може ли путин да му се свети името че му и утива да нареди нещо и то да бъде изпълнено, според мен не защото фактите говорят
да ама не

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