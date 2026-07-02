Мащабни руски удари с ракети и дронове по Киев след нареждането на Путин да бъде превзет града

кадър: бТВ

Руските сили са извършили мащабна атака с дронове и ракети срещу украинската столица Киев през нощта, убивайки най-малко 10 души, съобщават официални лица, цитирани от световните агенции.

Атаката идва след информацията от главнокомандващия на Украйна Александър Сирски, че руският президент Владимир Путин е наредил на военните си да намерят начин за превземане на столицата на Украйна, предаде бТВ.

Няколко квартала в Киев са евакуирани, след като руски удари са разтърсили сгради в целия град.

Кметът на Киев Виталий Кличко заяви, че до момента са потвърдени най-малко 10 смъртни случая, като броят на жертвите нараства.

Децата са сред значителния брой жертви, заяви Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на Киев.

„Врагът отново умишлено атакува жилищни райони и убива цивилни“, каза той рано в четвъртък.

Медии в Киев определят нощната атака като една „от най-тежките от началото на войната“.

Руското министерство на отбраната твърди, че е атакувало енергийни съоръжения в отговор на неотдавнашните украински удари.

Редактор "Екип на Петел",

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