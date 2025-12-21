Мащабно спиране на тока в Сан Франциско: 130 000 домакинства останаха на тъмно

Кадри Youtube

Електроснабдяването в Сан Франциско беше възстановено днес за по-голямата част от 130 000 домакинства и предприятия, засегнати от мащабно прекъсване на тока на 20 декември, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

По данни от картата на компанията "Пасифик Газ енд Електрик" (Pacific Gas and Electric, PG&E), на която се виждат подробности за аварията, сутринта на 21 декември имаше малко над 20 000 потребители, които все още нямат ток. Екипите продължават работа по пълното възстановяване.

Токът спря на 20 декември и прекъсването засегна голяма част от северната част на града, като обхватът му постепенно се увеличаваше.

Местни медии съобщиха за масово затваряне на ресторанти и магазини, както и за изгаснали улични лампи и коледна украса. Това стана в един от най-натоварените дни за пазаруване през годината.

Службата за справяне с извънредни ситуации на Сан Франциско съобщи в "Екс", че има "сериозни смущения в транспорта" в целия град и призова жителите да избягват да пътуват.

Част от прекъсванията са били причинени от пожар, избухнал в подстанция на PG&E, съобщи пожарната служба. Причината за пожара все още се разследва.

По-късно PG&E съобщи в социалните мрежи, че електрическата мрежа е стабилизирана и не се очакват нови прекъсвания.

