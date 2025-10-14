Машина в "Метро" превръща стотинките във ваучери

Кадър Флагман

Експерти предупреждават, че хиляди хора може да изгубят стойността на спестяванията си, ако не предприемат действия навреме

Това засяга целия български народ, а експерти предупреждават, че множество хора може да изгубят част от парите си, ако не предприемат навременни действия, предаде Флагман.

След влизането на България в еврозоната на 1 януари 2026 г. левът ще остане в историята, а страната ни ще се присъедини към една от най-силните и стабилни валути в света - еврото. През първите шест месеца на следващата година банките ще обменят левове в евро без такси, но остава въпросът какво ще се случи с монетите.

Все повече граждани започват да осъзнават, че трябва да реагират навреме, за да не загубят стойността на своите стотинки. Затова мнозина се насочват към специални машини, които позволяват да се предадат монетите и да се получи ваучер за пазаруване. Такава машина в момента има само една в Бургас - в хипермаркет „Метро“. Там всеки желаещ може да превърне стотинките си във ваучер и да си напазарува всичко необходимо, вместо парите му да останат неизползваеми.

Инспектор Милен Стоянов от ГДБОП предупреждава гражданите да не се подвеждат по примамливи оферти за обмяна на пари, тъй като в повечето случаи става въпрос за опит за измама или кражба.

Любопитен детайл е, че на новата българска монета от 2 евро ще бъде изписано „Боже, пази България“. Междувременно на търговците се препоръчва да се снабдят с UV лампи, които да им помогнат да разпознават фалшиви банкноти и да се предпазят от измами.

По данни на Българската народна банка общата стойност на монетите в обращение е около 615 млн. лв., а на банкнотите - 29,7 млрд. лв. Ако тези пари се съберат физически, те биха запълнили над 200 тежкотоварни камиона - колона от близо 7 километра, или площ, равна на пет футболни терена.

Важно е да се знае, че търговците имат пълното право да откажат плащане, ако броят на монетите надхвърля 50.

Официалният курс за обмяна остава фиксиран - 1.95583 лв. за 1 евро. Бъдете внимателни, информирани и действайте навреме, за да не се окажат вашите монети, останали в чекмеджета и джобове просто спомен от миналото.

