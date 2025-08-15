Машинист от влака със запалилите се цистерни: Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч

Кадър bTV

Движехме се с 58 км/ч при позволени 60 км/ч, каза пред bTV единият машинистите от дерайлиралия товарен влак в Хасковско.

Вследствие на инцидента няколко цистерни с дизелово гориво се запалиха.

По думите на Христо Христов инфраструктурата в района е „под всякаква критика“ и това не е първият подобен случай.

„Усетихме тласък, което е нормално при скъсването на влака. Видях контактната мрежа, че се люлее цялата“, разказа машинистът.

„38 години съм в тази професия, но чак такова нещо не ми се беше случвало. Това е най-сериозното произшествие“, каза още Христо Христов.

„Добре, че не беше газ и нямаше взрив“, допълни той.

Другият машинист - Трифон Димитров, е прегледан заради високо кръвно. Той вече се чувства добре. В железниците е от 32 години.

И по неговите думи чак такъв инцидент в работата му не се е случвал.

Димитров също заяви, че са се движели със скорост под максимално определената.

