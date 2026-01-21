Машинист загина, а 37 пътници са ранени при нова жп катастрофа в Испания

Булфото

В Испания машинист загина, а 37 пътници са ранени, след като влак се блъсна челно в подпорна стена, срутила се върху релсите. По първоначална информация четирима от пострадалите при катастрофата в покрайнините на Барселона са в тежко състояние.

Двама от четиримата сериозно ранени са били в кабината на машиниста, а други двама са пътували в първия вагон на влака, съобщи каталунската полиция, предаде БНР.

Първоначалните версии сочат, че проливните дъждове в Каталуния през последните дни са разрушили подпорната стена. На мястото на инцидента бяха изпратени линейки, пожарникари и полицаи.

Движението на влаковете по линия R4 от крайградската железница в Каталуния беше преустановено.

При друг инцидент по-рано през деня влак дерайлира заради камъни паднали върху релсите. В композицията са пътували 10 души, няма информация за пострадали.

