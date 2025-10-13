Булфото

Машинистите на влака, прегазил мъж на гара Мездра, са с положителна проба за наркотици, съобщиха от полицията.

Припомняме, че на 12 октомври е подаден сигнал от дежурен диспечер на жп гара Мездра, който е съобщил за инцидента с мъжа.

49-годишният мъж е бил част от персонала на влакова композиция. При навлизане на влака в района на гарата, той се е опитал да слезе от локомотива преди композицията да е спряла и е попаднал под колоосите на вагона.

Мъжът е починал в линейка на път за болницата. Двамата машинисти са тествани за алкохол и наркоци.

Единият от машинистите е с положителен резултат на канабис и метамфетамин, а другият е с положителна проба за метамфетамин, предаде "Дарик".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!