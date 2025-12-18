Машините в градския транспорт на Варна първоначално няма да връщат ресто в евро

снимка: Градски транспорт Варна

След Нова година машините в градския транспорт на Варна, настроени да приемат евро за купуване на билети, няма да могат да връщат ресто. Първоначално пътниците ще имат възможността да заплащат само с евро центове. Това съобщи пред Радио Варна и предаването "Новият ден" директорът на Общинското предприятие ТАСРУД Георги Киряков. Между 27 декември и 3-4 януари предстои пренастройване на всички над 250 машини, очаква се затруднение в работата, предупреди Киряков. Той призова всички пътници да купуват превозен документ с точни пари. Силно се надявам до 3-4 януари 2026 година от всички автомати да може да се купува билет в евро, каза още той.

В новогодишната нощ градският транспорт във Варна ще бъде безплатен, информира директорът на ТАСРУД. До 3 часа след полунощ ще бъде осигурен транспорт от и до всички точки на града, а целта е повече варненци и гости на града да се насладят на празничната програма на площад "Независимост".

Работното време на централния пункт за издаване на абонаментни карти през почивните дни ще бъде от 8.30 до 16.30 часа, като единственият почивен ден ще бъде 1 януари 2026 г. Около 40 хиляди са неподновените абонаментни карти, съобщи Киряков, след което припомни, че те се подновяват поетапно. Всеки може да отиде в най-удобния пункт и да поднови картата си и по-рано, подчерта Киряков, който призова това да бъде направено, за да няма струпвания пред гишетата след Нова година. Половината от учениците във Варна още нямат издадени абонаментни карти, каза още Киряков.

Работи се усилено по новата билетна система на Варна. Надяваме се още през първото тримесечие на годината да приключим и Варна да се радва на новата си билетна система, подчерта Киряков.

