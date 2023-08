Масирана атака по Кримския мост

кадър,архив: Телеграм

Нови взривове по Кримския мост.

На кадрите се виждат множество взривове.

Руските сили за противовъздушна отбрана са свалили две украински ракети над Керченския мост, свързващ анексирания от Москва Крим с руската суша, съобщиха властите в окупирания полуостров, цитирани от "Укринформ", предаде БГНЕС.

"Силите за противовъздушна отбрана свалиха две вражески ракети над Керченския проток. Кримският мост не беше повреден", написа в социалните мрежи Сергей Аксьонов, назначеният от Русия губернатор на Кримския полуостров.

По-рано през деня Русия съобщи, че е свалила 20 украински безпилотни летателни апарата близо до Кримския полуостров.

В своя публикация в "Телеграм" съветник на Аксьонов каза, че около моста е била поставена димна завеса и движението на автомобилите ще бъде възстановено в близко бъдеще, предаде ТАСС.

