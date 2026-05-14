Масирана руска атака срещу Киев с дронове и балистични ракети с жертва и много ранени

14.05.2026 / 08:28 4

Пиксабей, илюстративна

Масираната руска атака в ранните часове днес срещу украинската столица Киев взе жертва, а ранените са най-малко 16, предаде Укринформ, позовавайки се на съобщение в приложението Телеграм на ръководителя на градската военна администрация Тимур Ткаченко.

„Към момента 16 души са ранени в резултат на атаката. За жалост един човек е убит“, пише в изявлението му, предава БТА.

В резултат на удар с балистична ракета е поразена част от жилищен блок. Смята се, че под развалините има затрупани хора. В момента тече спасителни операции.

В Днепърски район дрон падна върху покрива на пететажна жилищна сграда, каза Ткаченко. Щети са нанесени и на още едно здание в същия район.

Нападението беше извършено часове след необичайна дневна атака срещу Киев, при която бяха убити шест души, както съобщи президентът Володимир Зеленски.

При атаката Русия атакува с най-малко 800 дрона, каза той. По думите му нападението е продължило часове наред и е целяло да причини възможно най-голяма „болка и страдание“.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Коментари
Уйо (преди 7 минути)
Това показва какъв нож в гърба е временното примирие с Оркландия. На 8 и 9 май не трябваше да ги оставят намира. Ватник, дрона удари жилищна сграда заради руската РЕБ. Укрите не си хабят дроновете по цивилни цели, което е напълно обяснимо, но не се знае дали след време няма да решат нещо друго. 
kris (преди 41 минути)
А снимката е от Буча.....!!
Касапа (преди 49 минути)
Айде сега 2000-3000 дрона по Мацквя да видят и усетят руските орки хубаво ли е!
kris (преди 59 минути)
Болка и страдание, да....А Укрите въобще не стрелят с дронове нали ? Миналата седмица окраински дрон удари жилищен небостъргач в Москва.....!!
