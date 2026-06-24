Масирани украински удари оставиха Севастопол и ключови градове без ток и гориво

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Анексираният от Русия полуостров Крим е изправен пред безпрецедентна енергийна и логистична криза в първите часове на 24 юни.

След поредица от разрушителни вълни от украински дронове и ракети, насочени срещу критичната инфраструктура, ключовият пристанищен град Севастопол и редица други региони останаха частично или напълно без електрозахранване, което принуди местните власти да въведат извънредни мерки и строг режим на тока, цитира Факти.

Енергийният удар: Поразени ТЕЦ и подстанции

Електрическата мрежа на полуострова понесе тежки щети. Според данни от независими мониторингови канали и сателитни снимки, цитирани от Медиапул, украинските безпилотни апарати са нанесли успешен удар по ТЕЦ в района Аршинцево в Керч, където се е запалил голям резервоар с мазут. Поразена е и стратегическата подстанция „Островская“ (330 kV), която осигурява преноса на електроенергия за Северния и Западния енергиен район на Крим.

В резултат на атаките в ранните часове токът спря едновременно в четири големи града:

Евпатория

Саки

Красноперекопск

Джанкой

Проруският губернатор на Севастопол, Михаил Развожаев, обяви прекъсване на уличното осветление и въвеждане на графици за спиране на захранването поради претоварване на мрежата извън града. Поради липса на електричество спряха и основните помпени станции на държавното предприятие „Вода на Крим“, оставяйки хиляди домакинства и без водоснабдяване.

Пълна блокада на горивата и транспорта в Севастопол

Логистичният натиск върху окупационната администрация се засили рязко, след като преди броени часове Украйна порази и петролния терминал „ТЕС-Терминал“ в Керч, както и петролни бази в пристанище „Кавказ“ на руска територия. В отговор властите напълно спряха свободната продажба на бензин и дизел за граждани и бизнеси на целия полуостров. Гориво се отпуска единствено с приоритет за автомобилите на спешните служби (линейки, пожарни и полиция).

В Севастопол е въведен фактически скрит комендантски час:

Общественият транспорт се движи силно ограничено само до 21:00 часа.

Търговските центрове, заведенията и ресторантите са задължени да затварят най-късно в 20:00 часа.

Изцяло са забранени масовите събирания и културни събития на открито.

Движението на морските фериботи в Керченския пролив е прекратено за неопределено време, което отряза основните вериги за доставки от Русия.

Разрушен стратегически мост и паника сред населението

Паралелно с енергийния срив, Силите за специални операции на Украйна потвърдиха пълното унищожаване на ключовия железопътен мост над Северокримския канал край село Роздолне. Мостът бе жизненоважна военна артерия, свързваща Керч с окупираните територии в Южна Украйна (Херсонска и Запорожка област).

Ситуацията предизвика огромна паника. В интернет пространството се разпространяват кадри на празни рафтове в магазините и километрични опашки на бензиностанциите. По данни на БНР, колоната от автомобили на руски граждани, опитващи се да напуснат Крим през Кримския мост в посока Русия, е надхвърлила 700 превозни средства.

Руски удари в отговор

През изминалата нощ руските сили предприеха ответни атаки. Президентът на Украйна Володимир Зеленски предупреди гражданите за подготвяни нови масирани вълни от руски удари. Според съобщения на украинските власти, руската армия е нанесла близо 850 артилерийски и ракетни удара по над 50 населени места само в Запорожка област, увреждайки цивилни жилища и обекти от украинската критична инфраструктура. Поражения от руски дронове са регистрирани и в районите на Харков и Суми.

Източници: Официални съобщения на ВСУ, Министерство на отбраната на РФ, оперативни данни на „Кримски вятър“, публикации в Медиапул и БНР.

Редактор "Екип на Петел",

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