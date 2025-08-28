Масивна атака срещу Украйна: Русия изстреля 629 дрона и ракети, има поне 10 жертви

Пиксабей

Русия изстреля 598 дрона и 31 балистични и крилати ракети срещу Украйна по време на нова „масивна“ атака през нощта, съобщи украинската въздушна армия, цитирана от АФП.

Според предварителните данни 563 бойни дрона и дрона-примамки, както и 26 ракети са били свалени или заглушени, посочиха от ВВС.

Броят на жертвите от ударите по Киев се увеличи до 10, предаде БГНЕС.

