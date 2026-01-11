Мъск: Ако знаех и за най-малкото доказателство за извънземни, веднага бих го публикувал в X

Кадър ютуб

Главният изпълнителен директор на Tesla и SpaceX Илън Мъск говори за извънземните в дискусия в подкаста Moonshots на Питър Диамандис, споделена в YouTube.

Поглед от сателити на SpaceX

Поразителна част от аргументацията на Мъск идва от сателитните операции на SpaceX. В момента компанията управлява приблизително 9000 сателита в орбита, които наблюдават космоса в безпрецедентен мащаб.

Въпреки това огромно присъствие, Мъск подчерта, че нито един от тези сателити не се е сблъсквал с извънземни космически кораби.

"Имаме 9000 сателита там горе, никога не ни се е налагало да маневрираме около извънземен кораб… все още“, каза той.

Това наблюдение подчертава една проста реалност: докато наблюденията на НЛО създават интригуващи истории, мащабът и покритието на човешките технологии в орбита предполагат, че всяко извънземно присъствие вероятно би било засечено. Това оспорва популярните наративи и засилва научния скептицизъм относно извънземни посещения.

Конспиративни теории

Мъск отхвърли популярните конспиративни теории, според които правителствата тайно крият извънземни.

"Питат ме постоянно… и аз отговарям: вижте, ако знаех и за най-малкото доказателство за извънземни, веднага бих го публикувал в X, защото това ще бъде най-гледаният пост на всички времена“, заяви Мъск, цитиран от Мегавселена.

Според него, разкриването на извънземен живот би могло да бъде стратегически ход за оправдаване на военни бюджети.

"Те нямат стимул да крият извънземните; имат стимул да ги покажат, защото повече няма да има спорове за военния бюджет, ако те изглеждат макар и малко опасни", категоричен беше Мъск.

Тази гледна точка се противопоставя на общото схващане за правителствена потайност и предполага, че общественото очарование и политическата полза биха надделели над стимулите за прикриване на срещи с извънземни.

