Мъск: Изкуственият интелект ще направи хората по-богати, но ще премахне смисъла на парите

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Илон Мъск прогнозира, че в близко бъдеще изкуственият интелект и хуманоидните роботи ще трансформират икономиката до степен, че парите ще загубят смисъла си. В интервю за The Economist създателят на Tesla и SpaceX разви своята визия за сблъсък между АІ и физическия свят на финансите.

Според мултимилиардера комбинирането на невронни мрежи и милиони роботи ще доведе до "почти безкрайна икономика" и такова изобилие от стоки и услуги, че традиционните понятия за заплати, данъци и капитал просто ще се обезсмислят.

Накратко - хората ще имат достъп до всичко, но изкуственият интелект може да убие смисъла на парите изцяло. И то в близко бъдеще.

Според Мъск поворотната точка е много по-близо, отколкото повечето хора предполагат — само след около пет години изкуственият интелект ще надмине суммарния умствен капацитет на цялото човечество.

"Икономиката не е нищо повече от производство на стоки и предоставяне на услуги", обяснява визионерът. Когато свържем дигиталния суперинтелект с физически тела - тоест хуманоидните роботи, технологията излиза от пределите на екраните и започва да пренарежда атомите на реалния свят.

Милиарди автономни машини ще се управляват от усъвършенстван изкуствен интелект и ще могат да произвеждат практически всичко с минимален разход.

Когато водещата го попита дали това не е просто утопична фантазия, Мъск обобщи философията си така: "Всичко, което искате, ще бъде наличното в изобилие. Истинското предизвикателство няма да бъде как да оцелявам финансово, а как да намеря смисъл в свят, в който компютрите и роботите могат да правят всичко по-добре от нас."

При такъв сценарий, според него, класическата инфлация отстъпва място на драстична дефлация. Цените на всичко падат до нива, близки до нула, защото разходите за труд изчезват.

В този свят работата спира да бъде задължение за оцеляване и се превръща в нещо като хоби, което правиш за удоволствие.

Въпреки оптимистичната визия за пълно изобилие, самият Мъск признава, че преходът няма да бъде плавен. Предстои ни „турбулентен път“. Изкуственият интелект вече превъзхожда над 90% от професионалните софтуерни инженери, а скоро ще поеме и почти всяка друга дигитална или бюрократична функция.

Милиони хора, работещи зад бюра и компютри, ще трябва да преосмислят своята позиция на пазара на труда. Прогнозата на Мъск е, че до края на 2026 г. традиционното писане на код ще започне бързо да изчезва. Вместо инженерите да пишат ръчно, те ще описват на обикновен човешки език какво искат да се създаде, а изкуственият интелект ще генерира крайния продукт автоматично.

Според него първите сектори, които ще изпитат потресения на пазара на труда, са тези, които работят изцяло с информация на екран — администрацията, анализът на данни, дигиталният маркетинг, обслужването на клиенти и правната документация.

Скептицизъм

Редакторката на The Economist Зани Минтън Бедоус го притиснала многократно по икономическия въпрос: „Ако просто раздавате чекове, ще получите инфлация, откъде идват приходите?“ Мъск отговори, че Министерството на финансите просто трябва да издава чекове на хората и че печатането на пари ще доведе до дефлация, а не инфлация.

Ако изкуственият интелект и роботите автоматизират цялата икономика, цената на производството клони към нула, а обемът на стоките и услугите става почти безкраен, поделя той, пише Блиц.

Много икономисти изразиха скептицизъм към това. Издание The Street описва прогнозата като „дестинация без карта“.

Изкуственият интелект не функционира в безтегловност. За да работи, са необходими земни ресурси, милиони мегаватчаса електроенергия, литий, мед, кобалт и силиций..., които са строго ограничени. Дори при съвършена автоматизация, ограниченото количество енергия ще създаде дефицит, което означава, че цените няма как да паднат до нула.

Освен това по време на преходния период милиони хора ще загубят доходите си, докато фабриките с роботи тепърва се строят. Критиците предупреждават, че ако държавата започне да печата пари в този момент, без вече да има „безкрайно производство“, това ще доведе до хиперинфлация от класически тип.

Редактор "Екип на Петел",

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