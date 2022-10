Мъск: Вероятността за ядрена война нараства бързо

Снимка Инстаграм, Илон Мъск

Американският предприемач и милиардер Илон Мъск смята, че вероятността в света да избухне ядрена война се увеличава много бързо.

„Вероятността за ядрена война нараства бързо“, написа в "Туитър" основателят на Tesla в отговор на поста на шведско-американския професор Макс Тегмарк за „един от шестте шанса за глобална ядрена война“, предаде Новини.бг.

Под туита на Мъск някои потребители изразиха надежда, че той вече си е „купил бункер”. Други пък го съветват да се занимава с бизнес, а не с политика.

Припомняме, че преди няколко дни американецът предложи Тайван да бъде включен в състава на Китай като специална икономическа зона, а също така описа и плана си за мирно разрешаване на конфликта в Украйна.

Министерството на външните работи на Руската федерация го разглежда като обществено обсъждане.

В своя „план“ Мъск нарече Крим руски и попита потребителите за териториалната принадлежност на полуострова и Донбас. Мъск също така призна, че „Украйна няма да победи Руската федерация", тъй като населението на последната е три пъти по-голямо.

Here's why I think there's now a one-in-six chance of an imminent global #NuclearWar, and why I appreciate @elonmusk and others urging de-escalation, which is IMHO in the national security interest of all nations: https://t.co/HTKLphcOxG pic.twitter.com/kZtTCVhzZu