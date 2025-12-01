Мъск: Войната е неизбежна до 5 - 10 години

Кадър Ютуб

Милиардерът предприемач Илон Мъск заяви, че смята войната за "неизбежна" и че тя ще се случи след пет години или "най-много десет".

Въпреки че не уточни за коя война говори, Мъск публикува коментара си в отговор на публикация в социалната мрежа X, в която се твърди, че ядрените оръжия предотвратяват войни "или дори реална заплаха от война" между големите сили", пише нюз.бг.

Милиардерът подкрепи и мнението на друг потребител, че новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и представителят на Демократическата партия на САЩ от Минесота Илхан Омар не трябва да бъдат в правителството на САЩ и че те ще бъдат "падението" на страната.

