Мъск: Ядрената война е възможен изход

Най-богатият човек в света Илон Мъск, коментира в понеделник, че един от възможните изходи от конфликта Украйна-Русия е "ядрена война", предаде news.bg.

"Също така си струва да се отбележи, че възможен, макар и малко вероятен изход от този конфликт е ядрена война", написа Мъск в "Туитър".

"Това е много вероятно да бъде резултатът в крайна сметка - само въпрос е колко ще умрат преди това", допълва главният изпълнителен директор на Tesla.

Той публикува анкета с 4 възможни отговора, в която предложи на потребителите на социалната мрежа как да разрешат конфликта.

"Мир между Украйна и Русия:

Повторете вота в анексираните региони под наблюдението на ООН. Русия си тръгва, ако това е волята на народа.

Крим формално е част от Русия, както е от 1783 г. (до грешката на Хрушчов).

Водоснабдяването на Крим е осигурено.

Украйна остава неутрална."

