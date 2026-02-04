Мъск атакува Испания заради забрана на социалните мрежи за деца

Кадър ютуб

Остра реакция от страна на собственика на социалната мрежа X Илон Мъск и резервирана позиция от Европейската комисия последваха обявеното от Испания намерение да ограничи достъпа на деца до 16 години до социалните мрежи, показват публикации на агенциите EFE и AFP.

В платформата си X Мъск нападна лично премиера Педро Санчес, наричайки го "Dirty Sanchez" и "истински фашистки тоталитарист". В друга публикация той го определи като "тиранин и предател на испанския народ", добавяйки емоджи с купчинка изпражнения. Коментарите му бяха част от по-широка критика срещу европейските власти, включително Франция, заради засиления контрол върху големите дигитални платформи.

Европейската комисия, от своя страна, приветства усилията на Испания за защита на децата в дигитална среда, но подчерта, че националното законодателство не може да налага допълнителни задължения на платформите извън предвидените в Акта за цифровите услуги на ЕС. Брюксел напомни, че евентуалните системи за проверка на възрастта трябва да бъдат ефективни, но използването на конкретно приложение не може да бъде задължително.

Целта на испанското правителство, чрез забраната на социалните мрежи за деца под 16 години, е те да бъдат защитени от порнографско, насилствено и манипулативно съдържание. Мярката е част от по-широк пакет от инициативи за строг контрол върху онлайн платформите, включително възможност за наказателна отговорност на техните ръководители, когато не отстранят незаконно съдържание.

Ключовият въпрос остава как ще се проверява възрастта. Испания участва в европейски пилотен проект с приложението Cartera Digital Beta, базирано на бъдещия Европейски цифров портфейл за идентичност. Системата позволява анонимно удостоверяване на пълнолетие чрез криптографска технология, без да разкрива лични данни, като достъпът се потвърждава чрез временен дигитален сертификат, предаде БНР.

