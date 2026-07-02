Мъск и Кук: Търсенето на изкуствен интелект създава безпрецедентен дефицит на чипове

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Основателят на Tesla и SpaceX Илон Мъск и главният изпълнителен директор на Apple Тим Кук предупредиха за нов дефицит на чипове за памет, който засяга САЩ и глобалната икономика. По думите им причината е нарастващото търсене на изкуствен интелект и на центрове за данни, а очакван резултат е поскъпване на смартфони, лаптопи и електромобили още преди да излязат на пазара.

Според основателя на Tesla и SpaceX Илон Мъск и Тим Кук, главен изпълнителен директор на Apple, в момента САЩ и глобалната икономика се намират на прага на нов безпрецедентен дефицит на чипове за памет.

Този път причината, по думите им, е ненаситното търсене на изкуствен интелект, който „изяжда“ наличните на пазара технологии. Голяма роля играят и центровете за данни, които потребяват все повече ресурс и купуват чипове на четворно по-високи цени.

Намирането на общ език между хора, които често са изразявали несъгласие помежду си, може би е знак, който не трябва да се пропуска.

Спор между Илон Мъск и Тим Кук избухна през есента на 2022 г., когато Мъск пое социалната мрежа Х, тогава още Twitter. Ексцентричният милиардер неведнъж е критикувал комисионната от 30%, която Apple задържа от продажбите и абонаментите през своите платформи.

Мъск определя тази политика като „де факто глобален данък върху интернет“.

Мъск обвини технологичния гигант и в цензура заради ограниченията върху Х, заплахи за сваляне на приложението от App Store и спиране на реклами. В разгара на конфликта стана ясно, че Apple е спряла по-голямата част от платените си реклами в мрежата.

Присъщо за Тим Кук, и след дипломатично мълчание, след лична среща в централата на Apple двамата постигнаха примирие.

Сега Мъск публикува в социалната мрежа Х цитат на Тим Кук, който по-рано този месец заяви, че недостигът на памет е достигнал „100-годишно наводнение“ и че никога не е виждал „нещо подобно в никоя област от над 40 години“.

Основателят на Tesla се съгласи с Кук. След това написа, че това е „най-големият скок на цените, който някога е виждал“, цитиран от AOL.

Нарастващото търсене на чипове и произтичащите от това разходи са намалили маржовете на компаниите. Днес почти всяка потребителска електроника разчита на процесор и се нуждае от тези технологии, затова много компании повишават цените на крайния продукт.

Както Money.bg вече писа, Apple увеличи цените на няколко модела MacBook и iPad, като някои устройства поскъпнаха с до 300 долара.

Компаниите Xbox и Microsoft направиха същото. От 1 август игровите конзоли на Xbox ще увеличат цената си с до 150 долара, пише Блиц.

Надпреварата за изкуствен интелект е в разгара си, но според Мъск тя ще се усети и в потребителския портфейл. Решението му? „Недостигът на производство спрямо търсенето е безумен. Необходимо е МНОГО по-голямо производство“, пише той в Х.

Това води до все по-голямо пренасочване на капитал. Парите ще отиват за скъп хардуер, вместо да се инвестират в реално икономическо производство.

Много анализатори на Уолстрийт предупреждават за риск от „AI балон“, чието спукване може да разтърси фондовата борса.

Редактор "Екип на Петел",

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