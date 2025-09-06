Мъск може да получи 1 трилион долара

стоп кадър: Ютуб

Главният изпълнителен директор на Tesla Илън Мъск може да получи изплащане в размер на 1 трилион долара, ако компанията му за електрически автомобили постигне поредица от изключително амбициозни цели през следващите 10 години, според документи, публикувани от компанията.

Tesla, която все повече залага на роботика и изкуствен интелект, заяви в регулаторно подаване в петък, че пакетът включва дванадесет транша акции, които ще бъдат предоставяни на Мъск, ако бъдат постигнати определени цели – от производството на автомобили до общата пазарна стойност на компанията – през този период.

Още в ранните етапи на плана Tesla ще трябва да достигне пазарна капитализация от 2 трилиона долара и да реализира 20 милиона доставки на автомобили. За сравнение, през 2024 г. компанията е доставила под 2 милиона превозни средства.

За да се постигне този етап, ще са необходими и 1 милион роботаксита в търговска експлоатация, както и доставката на 1 милион хуманоидни AI роботи, предава Bulgaria ON AIR.

Мъск трябва да остане в Tesla поне седем години и половина, за да може да осребри каквато и да е част от акциите, и пълните 10 години, за да получи цялата сума.

Съгласно предложения план, Мъск ще получи и по-голяма гласова власт в Tesla. Компанията за електромобили ще проведе годишното си събрание на акционерите на 6 ноември, предаде The Associated Press.

Последното събрание се проведе на 13 юни миналата година, когато инвеститорите гласуваха за възстановяване на рекордния пакет възнаграждение на Мъск на стойност 44,9 милиарда долара, който по-рано беше анулиран от съдия в Делауеър.

