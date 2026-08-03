Кадър Ютуб

Юли се оказа изключително тежък месец за Илън Мъск. Най-богатият човек в света е загубил близо 700 млрд. долара от състоянието си за малко повече от месец.

Основните причини са рязкото поевтиняване на акциите на Tesla и понижението в оценката на SpaceX на вторичния пазар.

Cпopeд индeĸca нa милиapдepитe нa Вlооmbеrg (Блумбърг), пъpвият тpилиoнep в cвeтa ceгa e пo-бeдeн, oтĸoлĸoтo e бил пpeди пъpвичнoтo пyбличнo пpeдлaгaнe нa aĸции нa ЅрасеХ минaлия мeceц, пишe Fоrbеѕ (Форбс).

На 16 юни богатството на Мъск е достигнало рекордните близо 1,4 трилиона долара. В момента то се оценява на около 684 млрд. долара.

Акциите на Tesla продължават да губят стойност. Те вече са с 37% под тазгодишния си връх, а след публикуването на финансовия отчет за второто тримесечие на 22 юли са поевтинели с още 17%.

Компанията отчете капиталови разходи в размер на 5,8 млрд. долара, които Мъск определи като част от "година на огромни инвестиции".

Въпреки по-високите приходи от продажби, големите разходи доведоха до първия отрицателен паричен поток на Tesla от две години насам, предаде money.bg.

Допълнително внимание привлякоха публикации за евентуално сливане между Tesla и SpaceX. Според информация на The Wall Street Journal се обсъждат различни варианти за преструктуриране на бизнеса, включително отделяне или продажба на китайските операции, което би улеснило подобна сделка.

Мъск обаче бързо отхвърли тези твърдения. В публикация в социалната мрежа X той ги определи като "абсурдни фалшиви новини".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!