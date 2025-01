Мъск отвърна за нацисткия жест: „Нападки от типа „Всички са Хитлер“ са толкова изтъркани“

Кадър Х

Обвиняван в използване на нацистки поздрав по време на реч пред привърженици на Доналд Тръмп, американският техномагнат Илон Мъск призова критиците му да измислят по-добри мръсни номерца срещу него, отбелязват Франс прес и „Гардиън“, предаде БТА.

„Нападки от типа „Всички са Хитлер“ са толкова изтъркани“, написа Мъск в „Екс“.

Милиардерът Мъск, известен с неочакваните си реакции, породи изумление, когато по време на митинг пред симпатизанти на Тръмп снощи във Вашингтон, той направи на два пъти поздрав, оприличен на нацистки. Според някои обаче е ставало дума за неподходящ жест, който критици на Мъск са използвали да дефинират като нацистки поздрав.

Жестът Мъск направи точно след като благодари на множеството, че е позволило на Тръмп да се върне в Белия дом. Според историчката Клер Обен, специалистка по прояви на нацизъм в САЩ, жестът на Мъск е бил красноречив и си е нацистки поздрав.

Според Джими Гомес, демократ и член на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ на Мъск не му е трябвало много време, за да покаже на каква идеология симпатизира. Историчката Рут Бен-Гиат, специалистка по темата за фашизма, казва, че жестът на Мъск е бил действително нацистки поздрав, който в допълнение е бил и агресивен

Бившата депутатка в американския Конгрес, демократката Кори Буш каза, че сякаш дълго време Мъск е таил истинската си природа в себе си, а после иронизира, че нацисткият му поздрав е бил сякаш репетиран пред огледалото. Темата беше коментирана и от медии в Израел, Италия и Франция.

WTF?? What did Elon Musk just do?? pic.twitter.com/ESNjAG874s