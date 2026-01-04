Мъск пуска безплатен интернет на Венецуела

Кадър Youtube

Милиардерът Илън Мъск в неделя изрази подкрепа за народа на Венецуела, след като компанията му SpaceX, чрез Starlink, обяви, че ще предоставя безплатни услуги за широколентов интернет в страната за ограничен период.

Това се случва на фона на бързо развиващите се политически събития във Венецуела, предаде The Economic Times.

В публикация в X, Мъск написа:

"В подкрепа на народа на Венецуела," като сподели съобщение от Starlink, описващо инициативата.

В съобщението си, Starlink уточни:

"Starlink предоставя безплатен широколентов интернет на народа на Венецуела до 3 февруари, гарантирайки непрекъсната свързаност".

Обявлението идва в момент на драматични събития, свързани със сваления венецуелски президент Николас Мадуро, след отстраняването му от Съединените щати, допълва Bulgaria ON AIR.

Видео, разпространено от американските власти, показва венецуелския лидер с белезници по време на контролирано придвижване.

В кадрите Maduro е видян да пожелава на репортери и агенти на DEA "Честита Нова Година" и "Лека нощ", докато го отвеждат под охрана.

