Мъск разкритикува ЕС за наложената на "Екс" глоба

Илон Мъск разкритикува днес Европейския съюз, след като Европейската комисия наложи солидна глоба на притежаваната от него социална платформа "Екс", предаде ДПА, цитирана от БТА.

ЕК съобщи вчера, че е установила нарушение от страна на социалната мрежа "Екс" на европейските правила за прозрачност. Нарушенията са свързани с дизайна на синята отметка на потребителските профили, липсата на прозрачност при поддръжката на базата данни за политическа реклама, както и липсата на достъп до данни за изследователи.

Говорител на комисията уточни на пресконференция, че платформата е глобена със 120 милиона евро (140 млн. долара). Той отбеляза, че това е първата глоба, наложена по европейското законодателство за цифровите услуги.

"ЕС трябва да бъде разформирован и отделните държави да си върнат суверенитета, за да могат правителствата да представляват по-добре своите граждани", заяви Мъск в публикация в "Екс".

"Бюрокрацията на ЕС бавно задушава Европа до смърт", добави живеещият в САЩ милиардер.

Срещу глобата се обяви и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, отбелязва ДПА.

"Глобата на Европейската комисия от 140 милиона долара не е просто атака срещу "Екс", тя е атака срещу всички американски технологични платформи и американските граждани от страна на чужди правителства", написа на свой ред в "Екс" Рубио.

Мъск не споменава дали ще предприеме съдебни действия в отговор на решението на ЕК. Той обаче постави публикацията на челно място в своя профил в "Екс", което означава, че това е първото, което всеки вижда на страницата му.

Милиардерът атакува Европейския съюз и в серия от публикации, обвинявайки блока в цензура и призовавайки САЩ да наложи санкции на ЕС.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев подкрепи мнението на Мъск относно ЕС, предаде ТАСС. Той изрази съгласие с американския бизнесмен, че Европейският съюз трябва да бъде премахнат, за да се възстанови суверенитетът на страните членки.

"Точно така“, написа руският политик в коментар към съответната публикация на Мъск в "Екс".

