Мъск с въпрос към Apple: Политика ли се опитвате да правите?

Кадър Youtube

Милиардерът Илон Мъск попита "Apple“ защо отказват да добавят социалната мрежа "Х“ и изкуствения интелект "Grok“ в секцията "Трябва да имаш" (Must Have) в магазина за приложения App Store.

"Политика ли се опитвате да правите?“, попита Мъск създателите на Iphone, в социалната мрежа Х.

Мъск твърди, че социалната мрежа в момента е на първо място за четене на новини, спрямо останалите, пише novini.bg. Изкуственият интелект "Grok", отново притежание на милиардерът, пък е в първите 5 позиции в класациите за изкуствен интелект.

Въпреки това, Мъск пише, че "Аpple" прави невъзможно за всички други компании, създатели на ИИ (Изкуствен интелект), да достигат до потребителите, докато "OpenAI" е на първите позиции в магазина за приложения на "Apple“.

Това е нарушение на Антимонополните правила, което ще доведе до действия от страна на Мъск.

Сам Алтман от своя страна публикува в мрежата "Х“ твърдение, че Илон Мъск също нарушава Антимонополните правила в социалната мрежа, като според него милиардерът е създал специална система в "Х“, която да показва на потребителите първо публикациите на собственика.

В по-ранна публикация Илон Мъск обвини "Аpple", че отнемат възможността на потребителите си да избират ИИ, с който да работят. Това е породено от договор между "Аpple" и "OpenAI", който гласи, че създателите на "iPhone" няма да плащат с пари за "ChatGPT", а ще ги лансират в своя магазин за приложения.

