Мъск ще стане по-богат от 46 % от населението на света взети заедно

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Магнатът Илон Мъск ще бъде по-богат от най-бедните 46% от населението на света – около 3,8 милиарда души – с първичното публично предлагане на акции на компанията си за аерокосмическа индустрия и изкуствен интелект SpaceX, констатира анализ на неправителствената организация Oxfam, публикуван този четвъртък.

Очаква се Мъск, който е собственик и на социалната мрежа X, да види личното си състояние да надхвърли един трилион долара с първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX, което би го направило първия трилионер в света, предаде Новини.бг.

„Подобна изключителна концентрация на богатство е симптоматична за десетилетия на промилиардерски политики, които са им позволили да настроят икономическите правила в своя полза“, се казва в изявление на Oxfam.

Набил Ахмед, старши директор по икономическо правосъдие в Oxfam America, заяви, че възходът на магната до статут на трилионер „бележи нов етап за олигархията и мрачен ден за демокрацията“.

„Мъск ще бъде подкрепян от правителството милиардер, чието състояние е увеличено от ерата на регресивни публични политики“, подчерта той.

По този начин той отбеляза, че трилион долара „в ръцете на един човек“ е несъвместим с идеята за „достъпна икономика и здрава демокрация“, тъй като „икономическото неравенство поражда политическо неравенство“.

В своя доклад Oxfam отбелязва, че ако върху прогнозираното състояние на Мъск от милиарди долари бъде приложен 10% данък, това би могло да сложи точка на крайната бедност в световен мащаб за една година, като по този начин измъкне над 800 милиона души от това положение.

В доклада също така се посочва, че ако Мъск харчеше по 1 милион долара на ден, щеше да му отнеме 2740 години, за да похарчи 1 трилион долара, и че дори ако дари по 100 долара на всеки човек на планетата, той пак щеше да бъде един от десетте най-богати милиардери в света.

Организацията констатира, че голяма част от богатството на Мъск се основава не само на правителствената подкрепа, която предприемачът е получавал в миналото, но и на факта, че по време на престоя си в администрацията на американския президент Доналд Тръмп той „би се възползвал от ситуацията, за да защити и увеличи“ споменатото богатство.

В тази връзка от Oxfam коментират, че SpaceX получава една пета от приходите си от федералното правителство и че първичното публично предлагане ще „напълни джобовете“ на служители в републиканската администрация, както и на фирми с рисков капитал, хора с политически връзки и висши ръководители на компании.

SpaceX планира да проведе най-голямото първично публично предлагане в историята утре, петък, надминавайки рекорда, поставен от саудитската петролна компания Aramco през 2019 г. С тази операция пазарната ѝ стойност ще бъде около 1,77 трилиона долара, което би я поставило сред десетте най-големи компании, регистрирани на борсата в света.

Редактор "Екип на Петел",

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