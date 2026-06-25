Мъск вече не е трилионер

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Технологичният предприемач Илон Мъск загуби статута си на трилионер във вторник, по-малко от две седмици след като стана първият човек, достигнал това ниво на богатство след борсовия дебют на SpaceX, показват данни на Bloomberg.

Според Bloomberg Billionaires Index, който се актуализира ежедневно в 17:30 ч. нюйоркско време, състоянието на Мъск е оценено на 957 млрд. долара, спрямо 1,11 трилиона долара преди по-малко от 14 дни. Спадът дойде след значително понижение на акциите на SpaceX и Tesla на фона на по-широка разпродажба на технологични компании, породена от нарастващи съмнения относно дългосрочната рентабилност на изкуствения интелект. Въпреки това Мъск остава най-богатият човек в света, като богатството му продължава да изпреварва значително това на останалите милиардери, цитира БТВ.

На 12 юни той влезе в историята с дългоочакваното публично предлагане на SpaceX на борсата Nasdaq. Акциите бяха оценени на 135 долара при предлагането и започнаха търговия на цена от 150 долара. Това оцени компанията за ракети и сателити на над 1,77 трилиона долара. Тъй като Мъск притежава приблизително 42% от SpaceX, стойността на неговото състояние веднага надхвърли границата от 1 трилион долара.

До 16 юни силният инвеститорски интерес изтласка акциите на SpaceX до връх от 225,64 долара, а нетното състояние на Мъск достигна рекордните 1,32 трилиона долара. Ралито на пазара обаче не продължи дълго. Притесненията около капиталовите разходи, разходите за инфраструктура за изкуствен интелект и устойчиво високите лихвени проценти предизвикаха разпродажби в технологичния сектор и засегнаха сериозно компании като Nvidia, Intel и AMD.

Най-силен обаче беше ударът върху SpaceX. Акциите на компанията се понижиха с над 30% спрямо върха си от средата на юни и се търгуваха около 156 долара. Само в рамките на един турбулентен ден – 22 юни – спад от 16% изтри приблизително 240 млрд. долара от личното богатство на Мъск, пише BBC.

В същото време акциите на Tesla поевтиняха с близо 6% ден по-късно, което допълнително увеличи загубите. Мъск притежава около 12% от акциите на производителя на електромобили.

Статутът му на трилионер е особено уязвим заради силната концентрация на богатството му. За разлика от много други милиардери с по-разнообразни инвестиции, неговото състояние е свързано почти изцяло с две компании – SpaceX, която представлява близо 80% от богатството му, и Tesla.

Пазарни анализатори отбелязват, че подобна волатилност след първично публично предлагане е обичайна за компании с високи оценки, макар че мащабът на движенията отразява сблъсъка между високите очаквания и реалността.

„При акция като SpaceX голяма част от решенията може да са били продиктувани от емоции и очаквания за огромен напредък в космическите изследвания и тяхното приложение. Инвестирането обаче трябва да се прави с трезва преценка и търпение, дори когато става дума за толкова големи суми“, коментира Дани Хюсън, ръководител на финансовия анализ в AJ Bell.

С наближаването на края на юли ограниченията за продажба на акции от вътрешни лица постепенно ще отпаднат, което може да доведе до допълнителен натиск върху пазара. Въпреки това възстановяване от едва 6% в цената на акциите на SpaceX би било достатъчно, за да върне състоянието на Мъск над границата от един трилион долара. Така той може да се превърне в първия човек в света, който многократно достига този статут.

Редактор "Екип на Петел",

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