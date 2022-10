Мъск влезе с мивка в ръце в централата на Туитър, ще го купи ли?

Кадър Илон Мъск

Илон Мъск публикува видео, на което се вижда как влиза в централата на Twitter в Сан Франциско и носи в ръцете си порцеланова мивка. Така милиардерът усили още повече спекулациите относно съдбата на планираното от него придобиване на социалната мрежа, предаде Актуално.



Изпълнителният директор на Tesla и SpaceX има краен срок до петък, 28 октомври, да завърши сделката на стойност 44 млрд. долара, с която да поеме контрол над Twitter. Той обяви намеренията си преди няколко месеца, но имаше редица обрати и опити на Мъск да се откаже. В крайна сметка се съгласи да продължи към завършване на споразумението само седмици преди да влезе в съда.



Мъск обнови биографията си в профила си в Twitter, където вече последователите му могат да забележат „Chief Twit“. Той публикува няколко статуса, включително: „Срещнах се с много готини хора в Twitter днес“ и „Хубавото нещо на Twitter е как овластява гражданската журналистика – хората са способни да разпространяват новини без предубеденост към организациите, институциите“. Милиардерът твърди отдавна, че социалната мрежа се нуждае от ключови промени. Съобщава се също, че той обмисля да ореже сериозно работните места на много служители. Първоначално Мъск твърдеше, че ще отстрани спам-акаунтите от мрежата и ще я съхрани като място за „свободно слово“.



От видеото не се разбира дали шефът на Tesla се е срещнал с изпълнителните директори на Twitter в сряда. Припомняме, че през септември акционерите в Twitter гласуваха за одобряване на сделката с Мъск, който се беше отметнал от първоначалното си намерение за споразумението. Решението беше взето в разговор с инвеститорите и означаваше, че те ще опитат да принудят милиардера да купи компанията по съдебен път. Сега предстои среща на акционерите и изпълнителния директор на SpaceX в щатски съд в Делауеър, като по време на изслушването съдия трябва да реши дали Мъск е длъжен да купи Twitter.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7