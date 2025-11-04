Мъск за 3I/ATLAS: Може и да са извънземни

Кадър Ютуб

Много се говори за кометата 3I/ATLAS с размерите на Манхатън, за която се твърдеше, че ще се доближи най-близо до Слънцето миналия четвъртък. Тя обаче направи някои необичайни маневри, като се доближи подозрително близо до Юпитер, Венера и Марс, което накара някои учени да повярват, че може да е извънземен космически кораб, предаде Днес.бг.

В скорошен епизод на подкаста „The Joe Rogan Experience“, макар и напълно несигурен, Илон Мъск се съгласи, че ATLAS може да е „извънземен кораб“, тъй като нещо отвъд гравитацията влияе на траекторията на кометата.

Нещо, в което Мъск е сигурен, е, че поради огромния си размер и факта, че е направена почти изцяло от никел, 3I/ATLAS, която потенциално би могла да бъде космическа бомба, има потенциала да „заличи континент... може би по-лошо“.

„Това би било истински проблем, ако ни удари“, каза Роган на кимащия Мъск, „Вероятно ще убие по-голямата част от човешкия живот.“

„Зависи от общата маса“, каза Мъск на водещия на подкаста. „Въпросът е, че във фосилните записи има пет големи събития на изчезване, като най-голямото от тях е пермското изчезване, при което почти всички форми на живот са били унищожени и което всъщност е продължило няколко милиона години. Има и юрското измиране, което според мен определено е причинено от астероид... но това, което не се отчита, са измиранията, които са унищожили само един континент, защото те не се виждат в фосилните записи. Така че, освен ако не е достатъчно, за да предизвика масово изчезване на Земята, то не се вижда във фосилните записи, които са на 200 милиона години. Така че е имало много удари, които биха унищожили всички форми на живот в половината от Северна Америка или нещо подобно в хода на историята“

„И няма какво да направим по въпроса в момента“, отговори шокираният Роган.

NASA.com първоначално увери, че в най-близката си точка кометата ще преминава само на 170 милиона мили от нашата планета, което означава, че няма да представлява никаква заплаха за Земята.

Въпреки това, с оглед на скорошната траектория на ATLAS, в скорошна публикация в блога си, ученият от Харвард Ави Льоб твърди, че „негравитационното ускорение може да е технологичният подпис на вътрешен двигател“, което може да е и причината за промяната в пигмента на кометата - по-ярка и по-синя - докато се приближава до източника на светлина в нашата слънчева система.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!